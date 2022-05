I carabinieri della tenenza di Mascalucia hanno arrestato in flagranza di reato un catanese di 35 anni in quanto gravemente indiziato di furto aggravato. Una pattuglia in servizio notturno, mentre transitiva in via Roma, ha notato un veicolo con il portellone posteriore aperto fermo nei pressi di un cantiere edile. Nei pressi c'era un uomo che, dopo avere visto i militari, ha chiuso repentinamente il vano bagagli.