I carabinieri, nell’ambito delle attività di controllo delle persone in regime detentivo domiciliare, hanno arrestato un 20enne di Paternò in quanto gravemente indiziato di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, costatata l'assenza dal domicilio del giovane, si sono messi sulle tracce del 20enne e sono riusciti a rintracciarlo poco dopo in via Vittorio Alfieri.

Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana mentre la successiva perquisizione estesa presso l’abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori dosi, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per il 20enne sono scattati nuovamente i domiciliari.