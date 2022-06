Tredici esemplari di tonno rosso sono stati sequestrati ieri sera all'interno del porto di Catania. L'operazione è stata effettuata dalla guardia costiera etnea. Il tonno rosso è una specie la cui cattura è regolata dal sistema delle quote, chi ne è sprovvisto non può catturarli .

Tredici esemplari di tonno rosso sono stati sequestrati ieri sera all'interno del porto di Catania. L'operazione è stata effettuata dalla guardia costiera etnea. Il tonno rosso è una specie la cui cattura è regolata dal sistema delle quote, chi ne è sprovvisto non può catturarli.

I pesci complessivamente pesano due tonnellate e verranno sottoposti ai controlli da parte del personale dell'Asp per stabilire se siano commestibili o meno. In caso positivo saranno devoluti in beneficenza. I trasportatori sono stati sanzionati con una multa di 2666 euro.