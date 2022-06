I carabinieri hanno svolti diversi controlli finalizzati al contrasto dell’illegalità nel quartiere Librino . Deferito un catanese di 26 anni, amministratore unico di un’azienda attiva nel settore della raccolta e smaltimento di materiale ferroso , per avere omesso la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e la predisposizione di adeguata segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro nonché per avere redatto il documento di valutazione dei rischi senza apporvi una data certa e senza avvalersi della consulenza del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

I carabinieri hanno svolti diversi controlli finalizzati al contrasto dell’illegalità nel quartiere Librino. Deferito un catanese di 26 anni, amministratore unico di un’azienda attiva nel settore della raccolta e smaltimento di materiale ferroso, per avere omesso la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e la predisposizione di adeguata segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro nonché per avere redatto il documento di valutazione dei rischi senza apporvi una data certa e senza avvalersi della consulenza del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Per le inosservanze riscontrate sono state elevate ammende per oltre 5.500,00 euro. Denunciate otto persone gravemente indiziate di furto aggravato per avere sottratto indebitamente energia elettrica in danno del fornitore mediante allaccio con fili volanti. Identificate 15 persone e verificate 4 autovetture per controlli stradali. Cinque persone sono state beccate alla guida senza patente e mancata copertura assicurativa, per un ammontare complessivo superiore a 6.000,00 euro.