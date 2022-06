È di due feriti , un 23enne e una 27enne, il bilancio di un incidente stradale , probabilmente autonomo, registratosi all'alba di oggi , poco prima delle 4.30, in contrada Sella , lungo la strada provinciale 187in territorio di Maniace . Non è chiara la dinamica su cui sono a lavoro i carabinieri della compagnia di Randazzo, intervenuti sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso. Da quanto si apprende la coppia viaggiava a bordo di una Fiat Grande Punto . Per cause in corso di accertamento il conducente del mezzo ha perso il controllo, uscendo dalla sede stradale e precipitando nel vuoto per oltre 10 metri in una scarpata che costeggia la provinciale.

A seguito dell’incidente il ragazzo sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre la 17enne è rimasta dentro l'auto. Sarebbe stata quest’ultima ad allertare i soccorsi; sul posto oltre i carabinieri anche i vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo che hanno messo in sicurezza il mezzo e due ambulanze del 118: il 23enne è stato dapprima trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Castiglione-Prestianni di Bronte e successivamente trasferito al San Marco di Catania; le sue condizioni sarebbero preoccupanti. La 17enne è stata condotta, sempre nel nosocomio brontese, e avrebbe riportato dei traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.