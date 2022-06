Incidente stradale a Paternò, tra via Emanuele Bellia e via Vittime civili di guerra non distante da via Nazario Sauro. Il sinistro si è verificato intorno alle 3 di notte. Uno scontro violento sulla cui dinamica sono a lavoro i carabinieri della compagnia di Paternò. Coinvolte una Ford Puma con a bordo due persone di circa 50 anni e una Fiat Idea al cui interno si trovavano 4 ragazze con un’età compresa tra i 20 e 26 anni. Tutti di Paternò.

Incidente stradale a Paternò, tra via Emanuele Bellia e via Vittime civili di guerra non distante da via Nazario Sauro. Il sinistro si è verificato intorno alle 3 di notte. Uno scontro violento sulla cui dinamica sono a lavoro i carabinieri della compagnia di Paternò. Coinvolte una Ford Puma con a bordo due persone di circa 50 anni e una Fiat Idea al cui interno si trovavano 4 ragazze con un’età compresa tra i 20 e 26 anni. Tutti di Paternò.

Non è chiara la dinamica. Sul posto oltre ai carabinieri anche personale medico del 118 per le cure del caso. I due occupanti della Puma sono stati condotti al Policlinico di Catania, mentre le ragazze che si trovavano dentro la Fiat Idea hanno fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Da verificare se i conducenti dei mezzi siano stati sottoposti all’alcool test e drug-test. Sul posto anche una ditta specializzata nella rimozione di detriti e oli presenti sull’asfalto a seguito del sinistro. Il transito lungo la centralissima via Emanuele Bellia è tornato regolare dopo qualche ora.