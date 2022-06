Ennesimo rogo di rifiuti a Catania. L'incendio è stato appiccato in via Giorgio Ambrosoli, a pochi metri di distanza del centro direzionale San Leone. Secondo quanto appreso da MeridioNews i cittadini presenti hanno allertato i vigili del fuoco e si attende l'arrivo del personale. «Mi hanno detto che erano a conoscenza dell'incendio - racconta un testimone alla nostra testata - ma che nell'immediato era difficile intervenire perché avevano uomini e mezzi impegnati in altri roghi». L'incendio minaccia due automobili parcheggiate ed attualmente è favorito dalla presenza di erbacce che non sono state pulite a scopo precauzionale.