Ennesimo incidente stradale lungo la strada statale 121, arteria che collega Paternò a Misterbianco. Il sinistro si è verificato poco dopo le 11.30 in direzione Catania, non distante dallo svincolo per l'area industriale di Piano Tavola. Il tamponamento ha coinvolto tre automobili con pezzi di carrozzeria e detriti sparsi lungo la strada. Inevitabili le ripercussioni sul traffico veicolare.

Sul posto i carabinieri e i vigili urbani per gli accertamenti del caso. Secondo le prima informazioni le persone che viaggiavano a bordo dei mezzi non sono in condizioni preoccupanti.