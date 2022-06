Uno a Santa Tecla e uno a Pozzillo . Sono le due frazioni marinare di Acireale che ospiteranno i solarium. A deciderlo è stata l'amministrazione comunale della città dei cento campanili, che ha aggiudicato in questi giorni i lavori alla ditta di Acmar di Paternò. Un appalto sotto forma di trattativa privata, avviata sul Mepa e poi, in seguito al malfuzionamento della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione, proseguita per via diretta tra uffici e ditta.

Le due strutture - quella di Santa Tecla verrà realizzata in zona Cocole, dove quest'anno non ci sarà né il lido né il ristorante che per tanti anni hanno occupato parte della spiaggetta, e prevede l'allestimento in favore degli utenti disabili - costeranno quasi 27mila euro, cifra frutto del ribasso di appena tre euro derivante dallo 0,01 per cento proposto dall'impresa. L'appalto prevede anche le attività di smontaggio dei solarium al termine della stagione estiva.