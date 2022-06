A Catania un 23enne è stato denunciato per furto aggravato. Il giovane è stato intercettato dai carabinieri del comando provinciale dopo che una telefonata era arrivata alla centrale operativa del numero unico di emergenza , segnalando la presenza di un uomo all'interno di un cantiere edile in corso Indipendenza.

A Catania un 23enne è stato denunciato per furto aggravato. Il giovane è stato intercettato dai carabinieri del comando provinciale dopo che una telefonata era arrivata alla centrale operativa del numero unico di emergenza, segnalando la presenza di un uomo all'interno di un cantiere edile in corso Indipendenza.

I militari sono arrivati e hanno sorpreso il 23enne mentre stava caricando nel portabagagli e nei sedili posteriori di un'auto delle pedane in acciaio zincate portate via da un ponteggio. Il giovane aveva anche reciso la rete metallica di protezione. Per questi motivi nei suoi confronti è scattato il deferimento alla procura della Repubblica di Catania.