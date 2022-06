Erano rimasti bloccati , intrappolati dalle fiamme, all'interno della propria abitazione sita al piano terra di uno stabile di Misterbianco . Protagonisti una donna e il figlio 20enne, che nei giorni scorsi sono stati messi in salvo da un carabiniere del nucleo radiomobile di Catania, libero dal servizio e in orario notturno .

Erano rimasti bloccati, intrappolati dalle fiamme, all'interno della propria abitazione sita al piano terra di uno stabile di Misterbianco. Protagonisti una donna e il figlio 20enne, che nei giorni scorsi sono stati messi in salvo da un carabiniere del nucleo radiomobile di Catania, libero dal servizio e in orario notturno.

Il militare è intervenuto prestando soccorso ai due, riuscendo a portandoli al riparo in una zona all'esterno della casa. A rendere ancora più preoccupante la situazione era inoltre la presenza di una bombola di gas all'interno dell'immobile.

Per questo, sul posto sono intervenuti i militari in servizio della locale tenenza, facendo evacuare due nuclei familiari residenti nelle abitazioni adiacenti, nonché i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurenza la bombola e domare le fiamme. Trasportata al pronto soccorso, alla donna è stata riscontrata un'intossicazione da monossido di carbonio e dimessa con una prognosi di tre giorni.