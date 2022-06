Un principio di incendio è divampato questa mattina in territorio di Belpasso. Le fiamme si sono estese ai margini della carreggiata sulla via Giovanni Paolo II , la circonvallazione del centro alle pendici dell'Etna. Il primo a segnalare il pericolo, telefonando al numero unico di emergenza, è stato un passante. L'uomo, poco dopo, è stato assistito anche da un altro volontario .

In questo caso si è trattato del conducente di una betoniera che, accortosi del rogo, ha accostato il proprio mezzo e, attingendo alla riserva di acqua in esso contenuta, ha avviato le operazioni di spegnimento, tramite l'uso di una cordina. L'uomo è rimasto per diverse di decine di minuti ai lati della strada, cercando di dare il propro contributo anche nella consapevolezza di come quello dei roghi, che il più delle volte sono di natura dolosa, rischi di diventare, una volta ancora, la principale criticità dell'estate in Sicilia.

In tal senso il governo regionale, entro i prossimi dieci giorni, conta di riuscire a ricevere gli elicotteri al momento mancanti per la fornitura acquisita il mese scorso dai privati. A pieno regime saranno dieci i mezzi a disposizione del Corpo forestale regionale. A ciò si aggiungeranno, all'occorrenza, i canadair appartenenti alla flotta dello Stato.