Brucia una vasta area tra via delle Arti e dei mestieri e via Comunità europea, in contrada Trappetazzo, a Paternò. Si tratta di un terreno incolto. L'incendio sta minacciando un rifornimento di carburante, la vegetazione, tra cui anche alcuni pioppi secolari già colpiti dalle fiamme, un complesso residenziale e un supermercato.