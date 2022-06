Un grave incidente è avvenuto questo pomeriggio a Ragalna, in provincia di Catania. Stando a quanto appreso da MeridioNews un uomo, che era impegnato in attività di scerbatura con un tagliaerba, avrebbe riportato gravi ferite alla mano destra in seguito a un'esplosione. Le schegge lo avrebbero raggiunto anche in altre parti del corpo.