Altro incendio a Paternò. Dalle 17 un rogo di probabile matrice dolosa sta interessando una vasta zona periferica della città, compresa tra via della Libertà e via dei Platani, area incolta ma ricca anche di palazzine. Le fiamme hanno minacciato alcuni edifici, mentre una casa rurale abbandonata è stata del tutto distutta dall’incendio. In quel punto è presente anche la linea ferrata, ma fortunatamente il treno della Fce in quel momento non era in transito.