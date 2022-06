Una domenica di allegria nel segno dello sport e del relax, ha animato l’edizione domenicale di giugno di Lungomare Fest, che si è svolta in concomitanza alla festa nazionale dello Sport, celebrata anche a Catania su iniziativa del Coni regionale, con il vicario Enzo Falzone in prima linea e l’assessorato comunale allo S port retto da Sergio Paris i. Oltre una decina di eventi promozionali promossi dalle federazioni sportive hanno animato il Lungomare Fest pedonalizzato che ha dato spazio alla solidarietà, alla promozione culturale, all’artigianato, alla prevenzione della salute e al divertimento all’aria aperta.

Nonostante il gran caldo, migliaia di catanesi, soprattutto ragazzi e bambini, hanno partecipato agli eventi che si sono snodati nel fronte mare dedicato a Franco Battiato e in particolar modo nell’ex piazza Nettuno a lui intitolata. Un’edizione diurna che con l’avvento della stagione estiva si sospende, per dare spazio al Lungomare Fest in versione notturna. A cominciare da sabato 25 giugno, dalle ore 19 alle 24, che in via sperimentale animando la lunga passeggiata sul lungomare roccioso in giornata prefestiva.