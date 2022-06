Giornata intensa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a causa di incendi di sterpaglie e vegetazione che hanno interessato vaste aree della provincia di Catania. In particolare, a Palagonia, in provincia di Catania, ai civici 50 e 52 di via Colle, un incendio sterpaglie ha interessato anche tre abitazioni al primo, terzo e quarto piano di un edificio.

Giornata intensa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a causa di incendi di sterpaglie e vegetazione che hanno interessato vaste aree della provincia di Catania. In particolare, a Palagonia, in provincia di Catania, ai civici 50 e 52 di via Colle, un incendio sterpaglie ha interessato anche tre abitazioni al primo, terzo e quarto piano di un edificio.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia e del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Vizzini. Un'autobotte di rinforzo e una scala aerea sono state inviate dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Le abitazioni sono state danneggiate dalle fiamme, dai fumi e dal calore. In particolare, il proprietario dell'abitazione al civico 50 di via Colle è rimasto intossicato dal fumo per aver messo in salvo i propri cani ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto presenti anche militari dell'Arma dei Carabinieri e un'autobotte del Comune di Palagonia.