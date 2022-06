Continua i roghi dolosi in tutta la provincia di Catania. L'ultimo in ordine di tempo è quello che si registra questa mattina al rione Scala Vecchia, tra via dei Mille e corso Marco Polo, nel territorio di Paternò. Alcuni residenti stanno cercando di spegnere le fiamme con dei mezzi di fortuna. Oltre a delle sterpaglia a bruciare sono alcuni cumuli di rifiuti che si trovavano in un terreno incolto.