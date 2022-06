Pascolo abusivo su un'area incendiata nelle scorse stagioni estive. È quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Paternò che, insieme ai colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno svolto un servizio di controllo del territorio nelle aree rurali di Paternò per prevenire gli incendi boschivi, in particolare in contrada Poira, nei pressi del sito archeologico di Poggio Cocola. I militari hanno identificato 36 persone, tra allevatori e agricoltori. Il terreno su cui veniva effettuato il pascolo abusivo era stato sottoposto a vincolo sulla destinazione d’uso decennale.