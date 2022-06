Lungo il litorale di Vaccarizzo, un aerosoccoritore marittimo dalla Base Aeromobili Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri Guardia costiera di Catania, libero dal servizio si è reso protagonista di un intervento di salvataggio a tre bambini e un adulto che hanno rischiato l’annegamento a seguito dell’affondamento del piccolo natante su ci si trovavano. È successo ieri, quando, intorno alle 17.15 il militare ha notato - a poche centinaia di metri dalla costa - un natante con a bordo quattro persone persone che improvvisamente iniziava ad imbarcare acqua, affondando in pochi secondi e lasciando tutti gli occupant i in balia della corrente e senza mezzi di galleggiamento . L’aerosoccorritore, visto il pericolo, ha dato subito istruzioni ai presenti di chiamare il numero di emergenza in mare 1530. Si è tuffato in acqua, percorrendo qualche centinaio di metri a nuoto e raggiungendo un adulto in serie difficoltà con aggrappati due bambini provenienti dalla barca affondata.

Lungo il litorale di Vaccarizzo, un aerosoccoritore marittimo dalla Base Aeromobili Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri Guardia costiera di Catania, libero dal servizio si è reso protagonista di un intervento di salvataggio a tre bambini e un adulto che hanno rischiato l’annegamento a seguito dell’affondamento del piccolo natante su ci si trovavano. È successo ieri, quando, intorno alle 17.15 il militare ha notato - a poche centinaia di metri dalla costa - un natante con a bordo quattro persone persone che improvvisamente iniziava ad imbarcare acqua, affondando in pochi secondi e lasciando tutti gli occupanti in balia della corrente e senza mezzi di galleggiamento. L’aerosoccorritore, visto il pericolo, ha dato subito istruzioni ai presenti di chiamare il numero di emergenza in mare 1530. Si è tuffato in acqua, percorrendo qualche centinaio di metri a nuoto e raggiungendo un adulto in serie difficoltà con aggrappati due bambini provenienti dalla barca affondata.

Subito procedeva al recupero dei due minori portandoli a nuoto in salvo sulla battigia e rientrava all’istante in acqua per completare il salvataggio dei restanti naufraghi. Mentre procedeva al recupero di una bambina di 7-9 anni, nei pressi dello scafo semi sommerso dell’unità, si è accorto della presenza di un uomo privo di coscienza che galleggiava a pochi centimetri dalla superficie. A questo punto, tenendo la piccola ben salda in braccio, procedeva a recuperare l’uomo privo di conoscenza iniziando le manovre di rianimazione sino all’arrivo di un pattino di salvataggio, di un locale stabilimento balneare, che issava l'annegato a bordo e lo traeva a riva. Una volta a terra, qualificandosi come aerosoccorritore marittimo guardia costiera, cooperava in prima persona alle manovre di rianimazione sul malcapitato salvandogli certamente la vita. Tutti i recuperati in buone condizioni venivano affidati alle cure del personale medico.