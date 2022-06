«Una situazione diventata ormai insostenibile». La segnalazione a MeridioNews riguarda la discarica abusiva in via Orfanotrofio. La stessa su cui si sono accesi i riflettori a gennaio per il formarsi di cumuli di rifiuti. «Facciamo le bonifiche ogni giorno - aveva detto l'assessore Andrea Barresi interpellato dal nostro giornale - non so cos'altro devo fare».