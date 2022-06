Ennesimo incidente stradale all'incrocio tra via Eleonora d'Angiò e via Calatabiano. Coinvolto uno scooter, con il centauro finito a terra, e un macchina. I vigili urbani dovranno chiarire l'esatta dinamica del sinistro. L'uomo che era alla guida del mezzo a due ruote ha riportato alcune ferite alla gamba destra ma le sue condizioni non sono preoccupanti.