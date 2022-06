Quattro lavoratori in nero su sei presenti sono stati sorpresi dai carabinieri in una rivendita di prodotti ittici di Acireale durante controlli in esercizi commerciali della cittadina ai quali hanno preso parte militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Catania. Nel corso della verifica ispettiva sono anche emerse diverse violazioni che hanno comportato la sospensione dell'attività imprenditoriale e sanzioni amministrative per un totale di 37mila e 500 euro.