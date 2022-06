Avvicendamenti nella giunta di Misterbianco, guidata dal sindaco Marco Corsaro. Dopo le dimissioni degli assessori Giuseppe Bongiovanni e Daniela Nicotra ha con propria determinazione nominato i due nuovi assessori Salvo Foti e Dino Marino entrambi già consiglieri comunali nelle trascorse legislature. «Procediamo oggi – spiega il sindaco tramite una nota inviata alla stampa - a un avvicendamento pianificato in giunta per assicurare la più larga partecipazione delle forze di maggioranza alle responsabilità assessoriali. In questi mesi abbiamo ricevuto dagli assessori Bongiovanni e Nicotra un prezioso apporto in termini di passione, contenuti e massimo impegno nell’interesse di Misterbianco e per questo desidero ringraziarli di vero cuore per la loro generosità. Il valore di quanto svolto da Nicotrta e Bongiovanni – continua Corsaro - viene comprovato dai tanti attestati di stima che arrivano in queste ore ed entrambi continueranno a stare al nostro fianco, contribuendo ancora al nostro progetto di buona amministrazione. Il loro testimone – conclude Corsaro - passa adesso a Salvo Foti, figura che da sempre è in prima linea per la nostra città e Dino Marino, altro punto di riferimento della nostra coalizione del buongoverno e del fare. Siamo certi che onoreranno al meglio la chiamata al servizio di Misterbianco».