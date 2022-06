Al molo di Levante del porto di Catania sono cominciati i lavori per la riapertura in sicurezza della banchina fino alle settimane scorse usufruibile da turisti e cittadini, poi chiusa temporaneamente non senza polemiche . Per poi annunciare la riapertura , dopo il sit-in di protesta di molte realtà del territorio. Adesso, a distanza di pochi giorni, sono stati posati i primi new jersey che proteggeranno il lato mare del molo, per consentire nuovamente la fruizione dell'area.

Al molo di Levante del porto di Catania sono cominciati i lavori per la riapertura in sicurezza della banchina fino alle settimane scorse usufruibile da turisti e cittadini, poi chiusa temporaneamente non senza polemiche. Per poi annunciare la riapertura, dopo il sit-in di protesta di molte realtà del territorio. Adesso, a distanza di pochi giorni, sono stati posati i primi new jersey che proteggeranno il lato mare del molo, per consentire nuovamente la fruizione dell'area.

«Abbiamo iniziato le attività che porteranno a riaprire, speriamo nel più breve tempo possibile, il Molo di Levante - ha affermato il presidente dell'autorità portuale Francesco Di Sarcina -, la sicurezza all'interno del porto è argomento di primaria importanza e le attività che stiamo ponendo in essere sono in linea con tale obiettivo irrinunciabile». Poi ha precisato: «Tenendo comunque conto della destinazione commerciale del porto di Catania - ha concluso Di Sarcina - cercheremo di coniugare sempre di più in futuro le esigenze lavorative degli operatori con quelle dei cittadini che desiderano trascorrere momenti di libertà all'interno di un luogo a loro caro».