È di un ferito, ricoverato in gravi condizioni al Cannizzaro di Catania, il bilancio di un incidente stradale registratosi ieri sera, poco prima della mezzanotte a Paternò, lungo viale dei Platani, nel rione Ardizzone. Un incidente che ha visto il coinvolgimento di uno scooter, un Honda Sh 300 condotto da un giovane poco più che ventenne, e una Suzuki Swift con alla guida un altro ragazzo coetaneo del centauro.

Non chiara la dinamica del sinistro su cui sono a lavoro i carabinieri della compagnia di Paternò. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che lo scooter con a bordo il ragazzo che, al momento dell’incidente indossava il casco, si sia scontrato con l'autovettura nella parte posteriore, il cui lunotto termico è andato in frantumi. L'auto in quel momento con molta probabilità stava effettuando la manovra per immettersi in una stradina secondaria di viale dei Platani. Ma si tratta solo di una ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine.

Ad aver la peggio il giovane scooterista caduto rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono preoccupanti. Illeso ma provato per l’accaduto il conducente dell’autovettura.