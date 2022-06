Dal capoluogo alla provincia. Dopo il tentativo fallito di acquisire il Catania Calcio, Benedetto Mancini ha scelto di puntare sul Giarre. L'imprenditore romano è ufficialmente il nuovo proprietario della società gialloblu, che nelle scorse settimane ha raggiunto la salvezza nel campionato di serie D ma che era rimasta senza guida dopo il disimpegno del presidente Giulio Nirelli e del vice Marco La Rosa, quest'ultimo in procinto di approdare al Trapani.

Benedetto Mancini nei mesi scorsi era sembrato vicino alla possibilità di acquisire il titolo sportivo del Catania Calcio dal tribunale, dopo il fallimento della Sigi. Un'attesa che i tifosi hanno alimentato per diverso tempo e a più riprese, ma che poi non aveva portato a nulla di concreto.