Come anticipato da MeridioNews, l'udienza di oggi del processo d'Appello a Palermo per peculato nella vicenda delle spese pazze all'Ars che vede imputato il sindaco sospeso di Catania Salvo Pogliese è stata una falsa partenza. In primo grado è già stato condannato a quattro anni e tre mesi e, per questo, in applicazione della legge Severino, è stato sospeso. Un rinvio dell'udienza dovuto a un «difetto di notifica dell'atto di Appello all'imputato», come aveva già spiegato al nostro giornale l'avvocato Giampiero Torrisi che assiste Pogliese. Così, tra un periodo cuscinetto (che inizia il 15 luglio) e la sospensione feriale dei tribunali nel mese di agosto, tutto è stato rinviato all'inizio di ottobre.