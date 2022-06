Sono stati inaugurati a Catania i lavori di ripristino della nuova darsena del Porto. Lo rende noto l'Autorità di sistema portuale del mare Sicilia Orientale (Adsp), che stima in 500 giorni la durata dei lavori, alla fine dei quali il traffico commerciale «potrà nuovamente essere delocalizzato in darsena, potendo così dare impulso a nuove iniziative di connessione porto-città nell'area del Molo di Levante». Quest'ultima area è sotto l'occhio del ciclone a seguito della chiusura della passerella per la messa in sicurezza.