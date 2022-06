Tra poche ore Aci Catena saprà chi sarà il nuovo sindaco che dovrà guidare la comunità . Durante la campagna elettorale, in cui non sono mancati consueti annunci e nuovi piani per il futuro del territorio, è stata toccata anche la tematica del sito archeologico delle Terme romane di Santa Venera al Pozz o . L'area, che conserva i ruderi dell'antico complesso termale nato nel periodo tardo greco e fiorito durante l'età imperiale, sorge all'interno della Valle delle Aci, zona sottoposta a vincoli paesaggistici. Dal 2019 fa parte del Parco archeologico e paesaggistico di Catania. La competenza, dunque, spetta alla Regione, ma il Comune di Aci Catena, su cui ricadono le Terme, può interagire con gli enti interessati per avanzare iniziative sulla promozione e tutela del sito . Insieme all'antica chiesetta di Santa Venera al Pozzo, risalente al XII secolo, il sito, oltre all'importanza sul piano storico e archeologico, è indicato come potenziale attrazione turistic a. Un luogo da preservare se non fosse, però, che i cancelli delle Terme sono sbarrati dal 2019 . Il motivo della chiusura è legato ai lavori di ristrutturazione dell'antiquarium , nei cui locali erano conservati i reperti di epoca antica (trasferiti al Polo archeologico di Catania in attesa che le opere siano completate). Inoltre è prevista la realizzazione di un teatro in pietra .

Con le alte temperature, nelle scorse settimane si è verificato un vasto incendio che ha colpito l'area verde e le sterpaglie. Un pericolo in più per un sito sensibile che rischia di cadere nel dimenticatoio. A provare a rassicurare sulla riapertura delle Terme è Lorenzo Guzzardi, archeologo e direttore del Parco archeologico di Leontinoi, dallo scorso aprile è stato nominato commissario ad interim del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle delle Aci 5 aprile 2022 e che quindi, seppure per un breve periodo, si occuperà anche delle Terme. «Stiamo facendo di tutto perché le Terme di Santa Venera al Pozzo riaprano - afferma Guzzardi a MeridioNews - Ci sono stati dei problemi con i finanziamenti che hanno avuto una sospensione temporanea. Adesso abbiamo riconsegnato i lavori alla stessa ditta. Contiamo di riaprire il sito per la prossima stagione estiva». Da quanto affermato dal commissario i motivi dei blocchi dei finanziamenti hanno riguardato semplici questioni burocratiche e non legate a eventuali problemi al cantiere.

A preoccupare maggiormente Guzzardi adesso è il rischio di incendi. «L'area ha bisogno della scerbatura che scongiura episodi come quello avvenuto qualche giorno fa. A fornire il servizio è il personale della Forestale. Contiamo che le operazioni vengano svolte entro giugno - prosegue - Non sappiamo la natura delle fiamme, ma so che in quella zona nel tempo si sono verificati altri episodi simili». Gli interventi per la valorizzazione del sito sono iniziati oltre dieci anni fa e hanno beneficiato di due finanziamenti provenienti da fondi europei per lo sviluppo regionale (Po Fers): uno relativo ai progetti degli anni 2007 e 2013 e un altro rientrante nel piano 2014 e 2020. Sulla riqualificazione delle terme sono stati proposti diversi progetti. I lavori in cantiere negli ultimi anni hanno registrato lo stop dovuto al Covid-19. Gioconda Lamagna, ex direttrice del sito, aveva affermato a questo giornale che i lavori alle Terme romane sarebbero stati completati la scorsa estate. Ma, dopo un anno, gli interventi sono ancora da ultimare. «Abbiamo predisposto un nuovo Pvr (Piano valutazione dei rischi) - aggiunge l'archeologo - Inoltre ci siamo occupati direttamente di piccoli lavoretti come la manutenzione ai tubi dell'acqua e per garantire funzionalità del personale. All'antiquarium dovrà essere completata la ristrutturazione, ripristinare i sistemi d'allarme e poi fare ritornare i reperti che sono stati momentaneamente spostati. Nel teatro in pietra, invece, devono essere realizzati i servizi igienici».

Sul fronte dei lavori e le relative lungaggini, un documento regionale del 2018 prevedeva un finanziamento per lavori da completare entro 365 giorni dall'affidamento. A questo, negli anni, si sono aggiunte alcune critiche da parte di appassionati ed esperti che avevano fatto notare come il progetto del teatro potrebbe non essere conforme al contesto paesaggistico. Ma a questa testata, l'architetto Giuseppe Sciacca, l'esperto che ha seguito i lavori, aveva fugato ogni dubbio. Un problema posto da Guzzardi è poi quello della guardiania, che rischia di rimanere scoperta a causa del personale ridotto. I funzionari possono garantire una sorveglianza soltanto nelle ore mattutine. «Purtroppo la questione del personale riguarda tutti i siti, noi stiamo facendo del nostro meglio per far sì che un sito così importante e oggetto di diversi scavi archeologici notevoli sia quanto prima riaperto al pubblico - conclude Guzzardi - per riportare non soltanto l'attenzione degli studiosi, ma anche renderlo fruibile a turisti e agli studenti».