Razzia all'interno di un asilo nido di Paternò. A essere stata saccheggiata la ladri e vandali è stata la struttura di corso Marco Polo. La denuncia è stata fatta dal direttore dei lavori del cantiere, dopo che i responsabili della ditta incaricata di effettuare il collaudo statico dell'immobile hanno scoperto quanto era accaduto. L'asilo avrebbe dovuto aprire i battenti a breve. A sparire sono state porte, scaldabagni, rubinetteria, telecamere di videosorveglianza e materiale elettrico.

«L’immobile non è stato ancora preso in carico dall’ente comunale visto che non è del tutto completato - ha detto a Meridionews l’assessore ai lavori pubblici Luigi Gulisano - Sarebbero dovuti arrivare arredi e altro ancora . Per il mancato allaccio si sono registrati diversi, troppi intoppi di natura burocratica». Non è di questo avviso il titolare della Edil Restauri Giuseppe Giuffrida, il quale ha specificato che l’edificio sarebbe tecnicamente nelle mani del comune già dal febbraio del 2021: «Abbiamo ufficializzato la fine dei lavori nel novembre del 2019 - ha detto a Meridionews Giuffrida - Successivamente è stato redatto assieme all’ente comunale un certificato di ultimazione lavori, consegnato al comune il 6 febbraio del 2020. Da questa data - ha continuato l'imprenditore - il Comune aveva un anno di tempo per effettuare il collaudo e prendere di conseguenza in carico l’immobile, ma ciò ancora non è ancora avvenuto».