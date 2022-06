Un 54enne di Gravina di Catania è accusato di avere aggredito la moglie . Per questo l'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali . L'intervento dei carabinieri è avvenuto in via Santissimo Crocifisso, dopo che la donna si è presentata in caserma per sporgere denuncia.

Un 54enne di Gravina di Catania è accusato di avere aggredito la moglie. Per questo l'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'intervento dei carabinieri è avvenuto in via Santissimo Crocifisso, dopo che la donna si è presentata in caserma per sporgere denuncia.

Ai militari ha raccontato di subire vessazioni dall'inizio del matrimonio: violenze fisiche e minacce si sarebbero susseguiti nel tempo, causandole anche lesioni al setto nasale e agli occhi. Le aggressioni sarebbero avvenute spesso in momenti in cui l'uomo tornava a casa in stato alterato per consumo di alcol, in un caso inoltre avrebbe tentato di colpirla con un coltello.

Per il 54enne l'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in un'altra abitazione da quella in cui vive la donna.