La panchina dello spaccio in pieno centro storico a Catania. L'arredo urbano nella zona di piazza Sciuti e via Gemmellaro era diventata punto di riferimento per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Ne sono convinti i carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato due giovani - un ragazzo e una ragazza - di 18 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante un servizio di controllo per il contrasto all'illegalità nelle zone della movida, i militari hanno notato movimenti sospetti (il classico andirivieni) di persone attorno a questa panchina occupata dai due 18enni.