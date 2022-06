Momenti di grande tensione all'ufficio elettorale di Paternò. Alle 21.50 sono ancora più di 400 le persone che devono ricevere il certificato elettorale per recarsi alle urne, che chiuderanno alle 23. Il tutto a fronte di poco più di 900 prenotazioni registrate oggi. Sul posto i carabinieri della compagnia locale, con i militari che stanno cercando di riportare la calma. Nel pomeriggio si è anche sfiorata una rissa tra alcuni cittadini in fila. Altra situazione critica al seggio allestito nei locali della scuola Marconi dove è avvenuto un disservizio elettrico. In quest'ultimo istituto, secondo una stima, devono ancora votare circa 600 persone.