Riconferma incassata e nuovo quinquennio alla guida di Sant'Agata li Battiati. Marco Rubino è stato riconfermato sindaco della cittadina a due passi da Catania. Una vittoria netta con un deciso balzo in avanti rispetto a quanto avvenuto nel 2017, quando Rubino superò con il 53 per cento dei voti il suo sfidante Mario Floresta. Cinque anni dopo, la percentuale supera il 75 per cento e resta dietro Rosario Torrisi. I primi a congratularsi sono stati il deputato regionale Luca Sammartino, da qualche mese esponente della Lega di Matteo Salvini, e la senatrice Valeria Sudano, anche quest'ultima approdata al Carroccio dopo l'esperienza con Partito democratico e Italia Viva. Sant'Agata li Battiati si conferma così roccaforte del re delle preferenze.