Margherita Ferro è la prima sindaca eletta ad Aci Catena. «È una gioia essere la prima donna a ricoprire in città questo ruolo che per me ha un grande valore». Sono queste le prime parole dette ai microfoni di Rmb dalla consigliera di Parità di genere alla Regione siciliana. «Ringrazio tutti i cittadini, soprattutto quelli che hanno voluto esprimere la gioia del cambiamento», sottolinea Ferro che ha sconfitto il sindaco uscente Nello Oliveri che tentava il bis e anche gli altri avversari politici: Agostino Rocco Imondi, Giuseppe Mario Aleo e Giovanni Grasso. «La dedica va a tutti gli uomini e le donne che hanno vissuto la campagna elettorale insieme a me, a chi ha creduto in me e a chi mi ha dato la gioia oggi di essere la prima sindaca di Aci Catena».

Un risultato che non era scontato. «Ha risposto la città ed è un risultato bello che mi dà molta soddisfazione. Durante la campagna elettorale - afferma Ferro - ho girato molto e ho messo i cittadini al centro. Così sarà anche da sindaca». Tra le venti sfide politiche in provincia di Catania, quella di Aci Catena è una su cui da mesi sono stati puntati i fari. E, adesso, si pensa già al domani. «La prima cosa che farò sarà capire la situazione economica dell'ente comunale e poi cercherò di avere una visione di sviluppo per Aci Catena. Tutto il territorio - sottolinea la prima cittadina - è bellissimo. Io sono innamorata di questo territorio e sono onorata di esserne la prima cittadina, capirò come servirla al meglio».