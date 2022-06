Ad Aci Catena è stato definito l'assetto del Consiglio comunale. Dopo l'elezione a sindaca di Margherita Ferro, che ha superato i settemila voti con le sue sette liste, la coalizione che l'ha sostenuta ha guadagnato dieci posti in Consiglio. La più titolata in maggioranza è la lista Avanti per Aci Catena, con la riconferma di Massimo Suaria, oggi in maggioranza così come negli ultimi cinque anni. Con il 21,28 per cento delle preferenze, a rappresentare l'opposizione come primo candidato sindaco non eletto è Giuseppe Aleo. Accanto a lui siederanno il fratello Mario - consigliere più votato con 636 preferenze - e l'ex assessora della giunta Oliveri Lorena Liuzzo. Giovanni Grasso, candidato sindaco piazzatosi al terzo posto, non sarà più in Consiglio, dopo anni di attività in un'aula che in passato lo ha visto anche assessore all'Ecologia. Grasso in compenso porta in Consiglio due esponenti della lista Prima l'Italia, il simbolo che in Sicilia fa capo al deputato Luca Sammartino, dopo il passaggio di quest'ultimo alla Lega di Matteo Salvini. Nessun posto in Consiglio per la coalizione che sosteneva l'ormai ex sindaco Nello Oliveri. Nonostante gli endorsement del presidente Nello Musumeci e della deputata di Attiva Sicilia, ex M5s, Angela Foti, le liste di Oliveri non hanno superato il tre per cento.