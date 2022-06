Due anni e quattro mesi. È questa la richiesta di condanna della magistrata Agata Consoli, della procura di Catania, nei confronti dell'ex assessore e deputato regionale Mimmo Rotella e del sacerdote Orazio Caputo. Entrambi sono alla sbarra per favoreggiamento in un processo collegato alla vicenda 12 apostoli, nome dell'indagine che nell'estate 2017 portò dietro le sbarre il bancario in pensione Pietro Capuana. Quest'ultimo, stando alla ricostruzione degli inquirenti, presentandosi come la reincarnazione dell'arcangelo Gabriele, avrebbe abusato sessualmente di numerose ragazzine minorenni che gravitavano nell'associazione cattolica Cultura e ambiente con sede ad Aci Bonaccorsi, nel Catanese.