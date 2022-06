Incendio di matrice dolosa la notte scorsa a Caltagirone , intorno alle 02.45. A fuoco un negozio di telefonia lungo viale Mario Milazzo. Ignoti avrebbero versato del liquido infiammabile sulla vetrata del negozio. Le fiamme hanno interessato anche parte dell'ingresso interno dell'esercizio commerciale. Sul posto per spegnere il fuoco uomini del 115 del turno D del locale distaccamento, il cui intervento ha permesso di evitare guai maggiori. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Caltagirone i quali in queste ore stanno esaminando le immagini di video sorveglianza presenti in zona.

Incendio di matrice dolosa la notte scorsa a Caltagirone, intorno alle 02.45. A fuoco un negozio di telefonia lungo viale Mario Milazzo. Ignoti avrebbero versato del liquido infiammabile sulla vetrata del negozio. Le fiamme hanno interessato anche parte dell'ingresso interno dell'esercizio commerciale. Sul posto per spegnere il fuoco uomini del 115 del turno D del locale distaccamento, il cui intervento ha permesso di evitare guai maggiori. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Caltagirone i quali in queste ore stanno esaminando le immagini di video sorveglianza presenti in zona.

Ascoltato anche il proprietario del negozio. Solo dopo le 4 del mattino sono state ultimate dai pompieri calatini le operazioni di spegnimento e bonifica della zona. Sull'operatività dei pompieri del distaccamento é intervenuto Carmelo Barbagallo della Usb Sicilia vigili del fuoco. «Si opera su un territorio piuttosto vasto -dice - Per questo chiediamo che Caltagirone come distaccamento venga riclassificato in quanto distante da Catania. Una problematica portata dal sindacato all'attenzione dei vari sindaci che si sono succeduti».