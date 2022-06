Con le braccia allargate è corsa incontro alla madre e le è saltata con le braccia attorno al collo. Un abbraccio che anche la mamma ha ricambiato . Sono le ultime immagini, registrate intorno alle 13 all' asilo Hakuna Matata di Tremestieri Etneo, di Elena Del Pozzo . La bambina che a metà luglio avrebbe compiuto cinque anni ma che è stata uccisa con diversi colpi di coltello dalla madre 23enne Martina Patti che, prima di confessare e di essere fermata con l'accusa di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere , ha inscenato un rapimento da parte di un commando di quattro uomini armati e incappucciati . «La Martina che abbiamo sentito raccontare in questi giorni non è quella che abbiamo conosciuto noi», racconta a MeridioNews Veronica Piazza , la maestra e responsabile dell'asilo frequentato da Elena. «Era socievole, solare, affettuosa, gioiosa, serena e ordinata; una bambina fantastica e piena di vitalità - continua l'educatrice - Non è mai arrivata triste in classe e non ha mai fatto racconti strani. Non c'erano segnali di un disagio della bambina nemmeno nei suoi disegni o nei suoi comportamenti. Anche l'ultima è stata una giornata normale - sottolinea - durante la quale ci ha anche raccontato di avere dormito a casa dei nonni paterni la sera precedente ».

Un'organizzazione di genitori separati che prevedeva una sorta di alternanza per accompagnare e andare a riprendere la bimba all'asilo. Per le maestre di Elena, quello che è accaduto «era insospettabile. Fino alla domenica pomeriggio (il giorno prima dell'infanticidio, ndr) la mamma mi ha mandato dei messaggi audio - ricostruisce Piazza - in cui, in modo molto sereno, mi ha dato appuntamento per l'indomani scusandosi per il fatto che Elena fosse stata assente all'incontro con tutti i bambini per festeggiare la chiusura dell'anno scolastico. Mi ha anche spiegato che purtroppo non erano riusciti a organizzarsi per accompagnare la bambina».

Quell'ultimo giorno di asilo, come sempre, Elena è corsa tra le braccia della mamma e prima di andare via ha salutato con la mano i compagnetti di classe e le maestre. «Non abbiamo ancora trovato la forza e il coraggio di dirlo a loro - spiega l'educatrice - Dobbiamo accettarlo noi per prime e, solo dopo avere realizzato questa cosa inaccettabile, potremmo raccontare agli altri bambini qualcosa su dov'è adesso Elena. Per fortuna - aggiunge Piazza - sono piccoli (tutti tra i quattro e i cinque anni, ndr) e non hanno i social».