Una delibera di giunta del Comune di Misterbianco dello scorso 9 giugno indica le nuove modalità di gestione e attivazione dei due autovelox in postazione fissa, attivi nel territorio comunale lungo la strada statale 121. I rilevatori, attivi ormai da diversi mesi in entrambi i sensi di marcia, da giugno a settembre prossimo verranno gestiti attraverso «l'attivazione manuale tramite portale dedicato e credenziali d'accesso in uso al personale della municipale in servizio all'ufficio verbali», si legge nel docomento. L'alternativa era l'attivazione sette giorni su sette per 24 ore.