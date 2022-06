Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Paternò in via Mongibello, la strada che collega la città etnea con via Pietro Micca , nel territorio di Ragalna . Il sinistro si è registrato intorno alle 13. A scontrarsi per cause in corso di accertamento un autocarro Iveco e una Fiat Punto. L'impatto tra i due mezzi è stato piuttosto violento, con quest'ultimi finiti al centro della careggiata .

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Paternò in via Mongibello, la strada che collega la città etnea con via Pietro Micca, nel territorio di Ragalna. Il sinistro si è registrato intorno alle 13. A scontrarsi per cause in corso di accertamento un autocarro Iveco e una Fiat Punto. L'impatto tra i due mezzi è stato piuttosto violento, con quest'ultimi finiti al centro della careggiata.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Paternò che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato il traffico. Il tratto della strada in direzione Ragalna è rimasto chiuso al transito veicolare fino alla ore 15 circa per consentire le operazioni di soccorso nella massima sicurezza. Presente anche un'ambulanza del 118 che ha soccorso i conducenti dei due mezzi. Ad aver la peggio la conducente della Fiat, una donna di 31 anni, condotta al nosocomio di Paternò. Le sue condizioni sono ancora al vaglio dei medici del Pronto soccorso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illeso ma sotto choc il conducente dell’autocarro, un uomo di circa 45 anni.