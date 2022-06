Cinque nuclei familiari in emergenza abitativa vivono da sette anni al civico 49 di in via Calatabiano a Catania, nel palazzo abbandonato di Unicredit. «Gli operai della Sidra (la società partecipata del Comune che gestisce il servizio idrico in città, ndr) - è l'allarme lanciato dagli attivisti del comitato Reddito-casa-lavoro - si sono presentati sotto al palazzo armati di picconi e di tutto il kit necessario per adempiere a lavori, mai comunicati agli abitanti, finalizzati a un distacco ufficiale dell'acqua ».

Dal 2015 la palazzina vuota è stata occupata da persone che «con sforzi e amore - sottolineano gli attivisti - l'hanno resa la loro casa». Negli anni, più volte sono stati paventati degli sgomberi dell'immobile a cui sono seguite delle proteste da parte dei residenti. «Le motivazioni di questi lavori - sostengono dal comitato - sarebbero quelle di intimare l'abbandono del palazzo alle famiglie, senza alcuna soluzione abitativa alternativa offerta dal Comune e dagli enti competenti». Come già accaduto anche in passato, il vicinato si è riunito sotto al palazzo per sostenere questi nuclei familiari e per tentare il blocco dei lavori a difesa degli abitanti.