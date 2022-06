Assolti perché il fatto non sussiste. Questo il pronunciamento della corte d'appello di Catania dopo la sentenza di primo grado che vedeva imputati il direttore del Quotidiano di Sicilia Carlo Alberto Tregua in concorso con Filippo Anastasi e Sebastiano Urzì, rispettivamente vicepresidente e consulente della casa editrice del quotidiano. I fatti risalgono a sette anni fa con la visita della guardia di finanza negli uffici della società editrice per una verifica sulla correttezza dei contributi diretti all'editoria. Dopo la sentenza di primo grado del 2020, gli imputati si sono appellati. Oggi sono stati assolti, assistiti dal collegio di Difesa composto dall'avvocato Carmelo Calì, dal professore Fabrizio Siracusano , dall'avvocato Antonio Bellia e dall'avvocata Cristina Calì. Questi hanno evidenziato l'assoluta carenza probatoria del fatto contestato e ha concluso con la richiesta di riforma della sentenza di condanna pronunciata in promo grado, richiedendo alla Corte una pronuncia assolutoria.