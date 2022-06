Rifiuti non raccolti da settimane. Così via Rodi, all'angolo con via Carmelo Abate, si presenta come una vera e propria discarica a cielo aperto. Scenario simile a tanti angoli del capoluogo etneo. La quantità di immondizia abbandonata in questo caso ha superato in altezza i cassonetti, con i contenitori che non sono ormai più visibili. Come se non bastasse, oltre a centinaia di sacchetti, sono stati abbandonati rifiuti ingombranti e alcuni materassi. «Non viene raccolta la spazzatura da tre settimane - racconta una residente al nostro giornale - Viene portata via nelle via adiacenti ma questa zona (nei pressi di piazza Cavour, ndr) rimane isolata. Abbiamo provato a contattare il servizio Nettezza urbana al Comune di Catania ma non risponde nessuno. Si tratta di una situazione allucinante».