Serata movimentata tra Paternò e Belpasso . Due gli incidenti stradali di una certa gravità. Il primo si è registrato a Paternò, in via Vittorio Emanuele all’altezza del cosiddetto palazzo di Ferro, all'ingresso della città . A scontrarsi intorno, alle 22.15, per cause in corso di accertamento, due autovetture : una Fiat 600 e una Peugeot 3008. L'impatto è stato piuttosto violento; sul posto gli uomini del 118 del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato soccorso agli occupanti delle auto, nonché i carabinieri della compagnia locale e diverse ambulanze. Alla fine il bilancio è di 4 feriti , le cui condizioni sarebbero serie ma non in pericolo di vita. I feriti trasportati negli ospedali di Paternò e Catania . Solo poco prima della mezzanotte le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza della strada sono state ultimate.

Serata movimentata tra Paternò e Belpasso. Due gli incidenti stradali di una certa gravità. Il primo si è registrato a Paternò, in via Vittorio Emanuele all’altezza del cosiddetto palazzo di Ferro, all'ingresso della città . A scontrarsi intorno, alle 22.15, per cause in corso di accertamento, due autovetture: una Fiat 600 e una Peugeot 3008. L'impatto è stato piuttosto violento; sul posto gli uomini del 118 del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato soccorso agli occupanti delle auto, nonché i carabinieri della compagnia locale e diverse ambulanze. Alla fine il bilancio è di 4 feriti, le cui condizioni sarebbero serie ma non in pericolo di vita. I feriti trasportati negli ospedali di Paternò e Catania . Solo poco prima della mezzanotte le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza della strada sono state ultimate.

Poco dopo mezzanotte l’altro incidente. I pompieri del distaccamento di Paternò sono stati chiamati ad intervenire lungo la statale 121 in direzione Catana, in contrada Palazzolo, in territorio di Belpasso. Il sinistro è avvenuto nei pressi della stazione di servizio non lontano dallo svincolo del centro commerciale Etnapolis. Il conducente di una Nissan Qashqai per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guardrail laterale. Dopo l’impatto l’auto si è capovolta finendo con le ruote in aria e al centro di carreggiata. Sul posto oltre i pompieri che hanno messo in sicurezza l'auto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato il traffico. L’uomo che si trovava alla guida del mezzo è stato trasportato con l'ambulanza del 118 in un ospedale di Catania. Le sue condizioni sarebbero serie.