I carabinieri della stazione di Scordia, in collaborazione con personale dello squadrone eliportato cacciatori Sicilia, nell’ambito dei servizi volti a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 28enne di Scordia in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.