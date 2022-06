I carabinieri, unitamente a personale dell’Asp di Catania e della polizia municipale, sono stati impegnati in un’estesa attività di controlli preventivi ai lidi del litorale della Playa. Nello specifico il titolare di uno stabilimento è stato contravvenzionato, con una sanzione dell’importo di 400 euro, per avere omesso l’esposizione della cartellonistica indicante le bevande alcoliche somministrate, nonché per la mancanza dell’apparecchio propulsore per l’accertamento speditivo del livello di alcol assunto dagli avventori.