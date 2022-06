È di due giovani morti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa notte intorno all'1.50 a Catania, all’altezza del civico 636 di via Etnea all'incrocio con via Istituto Sacro Cuore. Stando a quanto ricostruito finora a scontrarsi sono stati una Opel Corsa , al cui interno si trovava una coppia, e la moto Ducati di grossa cilindrata su cui viaggiavano le due vittime di 21 e 31 anni . Il conducente della moto (V.A. sono le sue iniziali) di 31 anni è morto sul colpo , mentre il passeggero (S.L.) di 21 anni è deceduto pochi minuti dopo .

È di due giovani morti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa notte intorno all'1.50 a Catania, all’altezza del civico 636 di via Etnea all'incrocio con via Istituto Sacro Cuore. Stando a quanto ricostruito finora a scontrarsi sono stati una Opel Corsa, al cui interno si trovava una coppia, e la moto Ducati di grossa cilindrata su cui viaggiavano le due vittime di 21 e 31 anni. Il conducente della moto (V.A. sono le sue iniziali) di 31 anni è morto sul colpo, mentre il passeggero (S.L.) di 21 anni è deceduto pochi minuti dopo.

La dinamica dell'impatto resta ancora da ricostruire e sul posto ci sono gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di Catania che stanno ultimando i rilievi del caso. Tre ambulanze del 118 con il personale medico sono intervenute ma per i due a bordo della moto non c'è stato nulla da fare. Da quanto emerso, le due persone all'interno dell'auto (il guidatore G.K. e il passeggero D.F.) sarebbero rimaste ferite lievemente e sarebbero stati portati in ospedale solo per accertamenti. Sono stati medicati al Pronto soccorso del Policlinico. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.