In fiamme un terreno incolto a Paternò in via Vittorio Emanuele, adiacente al rifornimento di benzina dell'Eni e accanto all'ex albergo Sicilia. A prendere fuoco sono anche alcuni cumuli di spazzatura abbandonati nell'area. Un'auto parcheggiata proprio davanti all'appezzamento di terreno interessato dal vasto rogo è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco che sono intervenuti per le operazioni di spegnimento. Tre autobotti sono arrivate direttamente da Catania. La zona è stata invasa da un fumo denso.

Un altro incendio sta interessando la zona di via Libertà, alle spalle della villa comunale. Avvolti dalle fiamme anche diversi alberi. La strada non è ancora stata chiusa, ma le auto che provano a percorrerla sono costrette a tornare indietro per via del fumo. Ad andare a fuoco è un terreno incolto attorno a un plesso scolastico.